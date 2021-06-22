График работы неотложки установлен в Екатеринбурге из-за роста числа больных COVID-19

График работы неотложки установлен в Екатеринбурге из-за роста числа больных COVID-19
График работы неотложки установлен в Екатеринбурге из-за роста числа больных COVID-19
Сегодня, 19:21Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Приказ о работе отделений неотложной помощи в период подъема заболеваемости COVID-19 выпустил Минздрав Свердловской области. Теперь больницы в столице Урала начнут принимать вызовы до 21.00, а выезжать на дом — до 22.00.

Документ затрагивает ЦГКБ № 1 Екатеринбурга, ЦГБ № 2 имени А. А. Миславского, ЦГКБ № 3, № 6, № 23, № 24, ЦГБ № 7, № 20, ГКБ № 14, и частные клиники ООО «Ситидок-Урал» и ООО «Новая больница». В силу приказ вступил с 22 июня, сообщает «Областная газета».

Документ подписал первый замминистра здравоохранения Свердловской области, исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Турков.

Напомним, в Нижнем Тагиле на прошлой неделе выросло количество человек, желающих поставить прививку от коронавирусной инфекции. 18 июня в поликлинику ЦГБ № 1 без предварительной записи пришли более 60 человек. Каждый из них был привит.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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