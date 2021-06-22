Какие ограничения из-за третьей волны коронавируса ожидаются в Свердловской области

Мы победим пандемию, когда 60% взрослого населения привьется. Иногда даже страх становится двигателем процесса. Судя по тому, что происходит сейчас, многие люди поняли, что шутки плохи, и дело тут совсем не в закручивании гаек отдельными начальниками. Если мы еженедельно будем вакцинировать в пределах 100 тысяч человек (на такие темпы сможем выйти в ближайшее время), победа над пандемией будет вполне достижима, говорит Креков.