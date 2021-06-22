Почти тысяча коек для больных COVID-19 развернуты в Свердловской области

Всего открыто в больницах области дополнительно 954 койки.
В оперативном штабе отмечают, чтобы это было сделано для обеспечения доступности медицинской помощи больным коронавирусом и пневмониями, а также в связи с ухудшением эпидемиолгической обстановки.
Дополнительные койки развернуты в Госпитале ветеранов войн и Детской горбольнице № 8 Екатеринбурга, горбольнице Каменска-Уральского и первой горбольнице Нижнего Тагила, в Ревдинской, Ирбитской и Карпинской горбольнице.
В учреждениях сохранится оказание плановой медпомощи, однако изменится маршрутизация пациентов.
Напомним, 21 июня 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о наступлении третьей волны коронавируса. Отменяются массовые мероприятия. Уже были отменены общегородские выпускные в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, также не состоялся праздник Сабантуй и не будет проводиться «Ночь музыки». В Нижнем Тагиле в формат онлайн перенесен День молодежи.