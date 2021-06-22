Почти тысяча коек для больных COVID-19 развернуты в Свердловской области

Почти тысяча дополнительных мест для больных коронавирусом подготовлена в Свердловской области. Такое решение было принято Минздравом региона в связи с ростом заболеваемости.

Всего открыто в больницах области дополнительно 954 койки. В оперативном штабе отмечают, чтобы это было сделано для обеспечения доступности медицинской помощи больным коронавирусом и пневмониями, а также в связи с ухудшением эпидемиолгической обстановки. Дополнительные койки развернуты в Госпитале ветеранов войн и Детской горбольнице № 8 Екатеринбурга, горбольнице Каменска-Уральского и первой горбольнице Нижнего Тагила, в Ревдинской, Ирбитской и Карпинской горбольнице. В учреждениях сохранится оказание плановой медпомощи, однако изменится маршрутизация пациентов. Напомним, 21 июня 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о наступлении третьей волны коронавируса. Отменяются массовые мероприятия. Уже были отменены общегородские выпускные в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, также не состоялся праздник Сабантуй и не будет проводиться «Ночь музыки». В Нижнем Тагиле в формат онлайн перенесен День молодежи.

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