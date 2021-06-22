Штрафы за отсутствие масок возвращаются в Свердловской области

По области возобновляется строгий контроль за ношением средств индивидуальной защиты. Штрафы будут выписываться тем гражданам, которые не желают использовать маски как средство защиты при распространении коронавирусной инфекции, заявил 22 июня на брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаба Евгений Куйвашев.