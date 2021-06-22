Штрафы за отсутствие масок возвращаются в Свердловской области

По области возобновляется строгий контроль за ношением средств индивидуальной защиты. Штрафы будут выписываться тем гражданам, которые не желают использовать маски как средство защиты при распространении коронавирусной инфекции, заявил 22 июня на брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаба Евгений Куйвашев.
Новый штамм коронавируса намного заразнее и много быстрее распространяется. И если человек не желает заботиться о своем здоровье, то мы позаботимся о здоровье других,заявил Евгений Куйвашев.
По объективным причинам бдительность граждан в последнее время ослабла. Наметился спад по выявлению больных COVID-19. С выявлением и распространением нового штамма ситуация изменилась, придется вернуться к наложению штрафов, считает Евгений Куйвашев.
Напомним, в ВОЗ заявили о положительном результате мер по борьбе с коронавирусом в России. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что Россия избрала действенный путь борьбы с коронавирусом.