Три эндоскопа за 10 миллионов рублей получит поликлиника № 3 Нижнего Тагила

Три эндоскопа за 10 миллионов рублей получит поликлиника № 3 Нижнего Тагила
Три эндоскопа за 10 миллионов рублей получит поликлиника № 3 Нижнего Тагила
Сегодня, 13:32Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
Три современных эндоскопа на общую сумму 10 миллионов рублей закупает поликлиника № 3 Нижнего Тагила.

На 10 миллионов рублей городская поликлиника № 3 Нижнего Тагила планирует закупить два гибких эндоскопа для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей, а также один видеоэндоскоп многоразоваго использования для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей.

Закупка нового медицинского оборудования осуществляется за счет софинансирования из федерального бюджета в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Заявки на участие в открытом электронном аукционе принимаются до 8 июля 2021 года.

Напомним, лекарственные препараты — порошки и растворы на сумму свыше 27 миллионов закупает ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница Нижнего Тагила».

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