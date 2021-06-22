Выходной на работе за прививку от коронавируса обещают дать свердловчанам

Обязательный выходной на работе за вакцинацию от коронавируса обещают дать жителям региона власти Свердловской области. Такие решения в ближайшее время могут приняты на крупных предприятиях и в бюджетных организациях.

О том, что власти региона рассматривают возможность введения выходного дня после прививки от COVID-19, рассказал вице-губернатор Павел Креков в эфире Е1. Он подчеркнул, что эту идею власти обсуждают с Союзом предпринимателей и промышленников. Также Креков сообщил, что на данный момент в реанимациях ковидных госпиталей нет уже привитых зараженных, что подтверждает эффективность вакцинации, позволяющей перенести болезнь без осложнений. Никакого другого способа выхода из эпидпроцесса, кроме вакцинации, человечество не изобрело, резюмировал Креков. Напомним, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что в регионе сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом лучше, чем в Москве и в Санкт-Петербурге. А для свердловчан, решивших вакцинироваться, планируются некоторые поощрения. О поощрениях за вакцинацию для свердловчан рассказал Павел Креков

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