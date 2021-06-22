Законопроект о выплатах за осложнения после вакцинации «потерялся» в Минздраве

Законопроект о, увеличении выплат за осложнения после прививки от COVID-19 «потерялся» в министерстве здравоохранения России. Он так и не был принят, так как не получил отзыв от ведомства.

Законопроект, предусматривающий увеличение выплат за осложнения после вакцинации от коронавируса, внесла на рассмотрение член Совета Федерации Маргарита Павлова. По ее словам, документ «потерялся» в Минздраве на этапе получения отзыва от ведомства, сообщают «Новые известия». Плюс стали говорить о том, что нужно финансово-экономическое обоснование, которое чуть ли не нереально посчитать, цитирует Павлову NEWS.ru. Собеседницы отметила, что процесс может затягиваться из-за лоббирования интересов фармацевтических компаний, ведь компенсацию за возможные осложнения после вакцинации планировалось взыскивать с производителя вакцины. По мнению Павловой, принятие такого законопроекта может повысить доверие жителей России к вакцинации от COVID-19. Напомним, 21 июня о поощрениях за вакцинацию для свердловчан рассказал вице-губернатор области Павел Креков. Власти региона рассматривают возможность разделить общественные места на «чистые» зоны и «грязные» (для привитых и для непривитых граждан). Для этого необходимо будет установить аппараты, которые считывают QR-коды. О поощрениях за вакцинацию для свердловчан рассказал Павел Креков

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter