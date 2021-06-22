Законопроект о выплатах за осложнения после вакцинации «потерялся» в Минздраве

Законопроект, предусматривающий увеличение выплат за осложнения после вакцинации от коронавируса, внесла на рассмотрение член Совета Федерации Маргарита Павлова. По ее словам, документ «потерялся» в Минздраве на этапе получения отзыва от ведомства, сообщают «Новые известия».
Плюс стали говорить о том, что нужно финансово-экономическое обоснование, которое чуть ли не нереально посчитать, цитирует Павлову NEWS.ru.
Собеседницы отметила, что процесс может затягиваться из-за лоббирования интересов фармацевтических компаний, ведь компенсацию за возможные осложнения после вакцинации планировалось взыскивать с производителя вакцины.
По мнению Павловой, принятие такого законопроекта может повысить доверие жителей России к вакцинации от COVID-19.
Напомним, 21 июня о поощрениях за вакцинацию для свердловчан рассказал вице-губернатор области Павел Креков. Власти региона рассматривают возможность разделить общественные места на «чистые» зоны и «грязные» (для привитых и для непривитых граждан). Для этого необходимо будет установить аппараты, которые считывают QR-коды.