Свердловское правительство готово поддержать не всех врачей сельских территорий

Правительство готово оказать материальную поддержку только тем медикам, которые приедут на работу в медучреждения с низкой укомплектованностью штата.

Напомним, медики в возрасте до 50 лет, согласившиеся работать в населенных пунктах с числом жителей менее 50 тысяч, могут получить выплату в размере миллиона рублей — врачи, 500 тысяч рублей — фельдшеры.