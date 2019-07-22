Свердловское правительство готово поддержать не всех врачей сельских территорий
Сегодня, 11:01Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Правительство Свердловской области уточнило условия премирования медиков, приехавших на работу в сельские территории, сообщают ЕАН.
Правительство готово оказать материальную поддержку только тем медикам, которые приедут на работу в медучреждения с низкой укомплектованностью штата.
Напомним, медики в возрасте до 50 лет, согласившиеся работать в населенных пунктах с числом жителей менее 50 тысяч, могут получить выплату в размере миллиона рублей — врачи, 500 тысяч рублей — фельдшеры.
После получения выплаты медик должен отработать на месте не менее пяти лет в режиме полного рабочего дня.
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