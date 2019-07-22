Ученые: Низкие дозы радиации при рентгене провоцируют рост раковых клеток
Ученые выяснили, что малые дозы радиации, получаемые при МРТ и рентгене, и ранее считавшиеся безопасными, дают раковым клеткам преимущество, пишут «Новые известия».
Ранее сообщалось, что низкие дозы радиации ведут к небольшому повреждению ДНК, однако не изучались прочие результаты воздействия радиации на организм. Исследователи из Кембриджского университета опубликовали данные исследований, проводимых на мышах. Установлено, что при воздействии на пищевод мышей низкими дозами радиации, увеличивается количество клеток с мутациями в р53 — генетические изменения, связанные с онкологией. При этом, воздействие антиоксидантов перед процедурами, увеличивает рост числа здоровых клеток, способных активнее подавлять опасные клетки.
В связи с полученными результатами, ученые рекомендуют оценивать риски при проведении медицинских процедур, а также предлагают возможность разработки нетоксичных профилактических мер для снижения риска развития рака.
Напомним, что с 2019 года в России начали действовать новые правила диспансеризации, люди старше 40 лет должны ежегодно проходить медосмотр, кроме того, в него включен обязательный онкоскрининг.