Ученые: Низкие дозы радиации при рентгене провоцируют рост раковых клеток

Ранее сообщалось, что низкие дозы радиации ведут к небольшому повреждению ДНК, однако не изучались прочие результаты воздействия радиации на организм. Исследователи из Кембриджского университета опубликовали данные исследований, проводимых на мышах. Установлено, что при воздействии на пищевод мышей низкими дозами радиации, увеличивается количество клеток с мутациями в р53 — генетические изменения, связанные с онкологией. При этом, воздействие антиоксидантов перед процедурами, увеличивает рост числа здоровых клеток, способных активнее подавлять опасные клетки.