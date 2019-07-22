В Свердловской области заработал Общественный совет при регоператоре «Рифей»

В начале заседания исполнительный директор «Компании «РИФЕЙ» Федор Потапов выступил перед участниками с докладом об итогах работы регоператора в первом полугодии 2019 года. Замначальника отдела оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с ТКО Министерства ЖКХ Свердловской области Диана Рыбакова рассказала о планах и задачах, которые должны быть реализованы в рамках нацпроекта «Экология».

Во второй части встречи были выбраны председатель и заместители совета. Было решено, что возглавлять совещательный орган в АПО-1 будет руководитель правления Региональной общественной организации Свердловской области «ЭКОПРАВО» Андрей Волегов. По его мнению, Общественный совет должен объединить власть, общество и представителей бизнеса в решении экологических проблем региона. Эколог подчеркнул, что необходимо сократить объем захоронения мусора, максимально увеличить объем переработки отходов, что призвано сократить негативную нагрузку на экологию. Кроме того, он отметил, что реформа должна проходить мирно для населения. Общественный совет призван добиться снижения социальной напряженности.

Первым заместителем избран представитель ГГО Рамиль Хакимов. Он сказал, что сейчас многое зависит от успешного взаимодействия власти, Министерства ЖКХ, общественности и регоператора.

Хорошо, что региональный оператор «Компания «РИФЕЙ» пошел навстречу, создал общественную площадку для обсуждения наиболее значимых и наболевших вопросов так называемой мусорной реформы,заявил Хакимов.

Вторым замом избран ветеран труда ОАО «КЭМЗ» Илдар Мубаракшин из Карпинска. По его мнению, у граждан накопились вопросы, которые необходимо решать сообща.

На повестку следующих заседаний планируется вынести вопросы и предложения от участников совета.