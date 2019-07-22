Жаркую и дождливую погоду обещают синоптики тагильчанам в начале недели

В понедельник синоптики обещают до +24 градусов в дневные часы, возможны дожди, ветер — до 10 метров в секунду.

Во вторник днем столбик термометра поднимется до отметки +23 градуса, дожди с грозами. В ночные часы ожидается +15 градусов.

В среду днем — до +26 градусов, небольшие дожди, ветер — до 9 метров секунду. Ночью +16 градусов.