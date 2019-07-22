Жаркую и дождливую погоду обещают синоптики тагильчанам в начале недели
Сегодня, 08:04Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Начало недели в Нижнем Тагиле, по данным Гисметео, будет жарким, но дождливым.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник синоптики обещают до +24 градусов в дневные часы, возможны дожди, ветер — до 10 метров в секунду.
Во вторник днем столбик термометра поднимется до отметки +23 градуса, дожди с грозами. В ночные часы ожидается +15 градусов.
В среду днем — до +26 градусов, небольшие дожди, ветер — до 9 метров секунду. Ночью +16 градусов.
В четверг днем обещают до +25 градусов, кратковременные дожди. В ночные часы ожидается +17 градусов.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей