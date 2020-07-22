Генпрокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с затоплением после ливня Нижних Серег
Сегодня, 08:11Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Генпрокуратура РФ проследит, как свердловскими чиновниками оказывается помощь пострадавшим после потопа жителям Нижних Серег. Соответствующее распоряжение было дано заместителем генпрокурора РФ Игорем Ткачевым, пишет E1.
Кроме того, будет дана оценка тому, каким образом уполномоченные ведомства извещали население о чрезвычайной ситуации.
Напомним, 20 июля Нижние Серги затопило вследствие ливня. Затопленными оказались 63 частных дома, в которых проживают 189 человек, а также четыре административных здания. При этом, полностью разрушила стихия два дома, еще один — частично. Более двух тысяч домов в результате затопления остаются без электричества. В Екатеринбург также прибыл глава МЧС Евгений Зиничев. Сегодня утром он отправится в Нижние Серги.
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