Генпрокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с затоплением после ливня Нижних Серег

Напомним, 20 июля Нижние Серги затопило вследствие ливня. Затопленными оказались 63 частных дома, в которых проживают 189 человек, а также четыре административных здания. При этом, полностью разрушила стихия два дома, еще один — частично. Более двух тысяч домов в результате затопления остаются без электричества. В Екатеринбург также прибыл глава МЧС Евгений Зиничев. Сегодня утром он отправится в Нижние Серги.