В аэропорту Кольцово рассматривают возможность экспресс-тестирования на COVID-19

Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

По его словам, компания ориентируется на пример «Аэрофлота». Ранее он организовал тестирование пассажиров в Шереметьево.

Он отметил, что вопрос на данный момент прорабатывается, но будет ли реализована такая возможность, он утверждать не может.