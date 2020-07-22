В аэропорту Кольцово рассматривают возможность экспресс-тестирования на COVID-19
Сегодня, 08:32Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В екатеринбургском аэропорту Кольцово могут начать тестировать пассажиров на коронавирус. Такую возможность на данный момент рассматривает авиакомпания «Уральские авиалинии», для которой аэропорт является базовым, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
По его словам, компания ориентируется на пример «Аэрофлота». Ранее он организовал тестирование пассажиров в Шереметьево.
Он отметил, что вопрос на данный момент прорабатывается, но будет ли реализована такая возможность, он утверждать не может.
Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области проводится около 14 тысяч тестов на коронавирус ежедневно. В общей сложности с начала пандемии было выявлено 18 250 случаев заболевания инфекцией, из них 12 496 человек выздоровели, еще 205 — скончались.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей