О «чипировании» в будущем многих людей заявил главный невролог Екатеринбурга

В России уже развивается отрасль по нейрореабилитации мозга, сообщает Znak. Технология «чипирования», замещения функций организма, позволит пациентам, утратившим зрение, слух, движение, реабилитироваться, считает главный невролог Екатеринбурга Андрей Белкин.
Чипировать конечно же будут. Это высокие технологии, у нас этого еще пока нет, но есть предвестники — исследования по магнитной стимуляции головного мозга. Только чипы изобретать не будем, заявляет Андрей Белкин.
Напомним, обладателями премии «Призвание» стали врач Альберт Суфианов из Тюмени и врач из Екатеринбурга Наталья Косовцова за внутриутробную операцию на мозге ребёнка.