Синоптики продлили штормовое предупреждение на выходные в Свердловской области

Синоптики продлили штормовое предупреждение на выходные в Свердловской области
Синоптики продлили штормовое предупреждение на выходные в Свердловской области
Сегодня, 19:18Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
На 24 и 25 июля 2021 года продлено штормовое предупреждение по Уралу.

По прогнозам Уралгидрометцентра в выходные сохранится неустойчивая погода с проливными дождями и грозами по Свердловской области.

Местами по области возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.

Температура воздуха днем будет прогреваться до +21...+23 градусов, в ночное время температура будет снижаться до +11...+15 градусов.

О возникновении чрезвычайных происшествий в период непогоды необходимо сообщать по номерам «101» или «112».

Напомним, на 21–23 июля 2021 года в Свердловской области синоптиками было объявлено штормовое предупреждение.

Свердловская областьМЧСдождигрозаштормовое предупреждениесильный ветер
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы