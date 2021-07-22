Синоптики продлили штормовое предупреждение на выходные в Свердловской области

По прогнозам Уралгидрометцентра в выходные сохранится неустойчивая погода с проливными дождями и грозами по Свердловской области.
Местами по области возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.
Температура воздуха днем будет прогреваться до +21...+23 градусов, в ночное время температура будет снижаться до +11...+15 градусов.
О возникновении чрезвычайных происшествий в период непогоды необходимо сообщать по номерам «101» или «112».
Напомним, на 21–23 июля 2021 года в Свердловской области синоптиками было объявлено штормовое предупреждение.