Синоптики продлили штормовое предупреждение на выходные в Свердловской области

На 24 и 25 июля 2021 года продлено штормовое предупреждение по Уралу.

По прогнозам Уралгидрометцентра в выходные сохранится неустойчивая погода с проливными дождями и грозами по Свердловской области. Местами по области возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем будет прогреваться до +21...+23 градусов, в ночное время температура будет снижаться до +11...+15 градусов. О возникновении чрезвычайных происшествий в период непогоды необходимо сообщать по номерам «101» или «112». Напомним, на 21–23 июля 2021 года в Свердловской области синоптиками было объявлено штормовое предупреждение. Штормовое предупреждение объявлено на выходные в Свердловской области

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