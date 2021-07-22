Суд обязал свердловской минздрав купить ребенку жизненно необходимый препарат

До конца марта 2021 года «Гианеб» для девочки покупал благотворительный фонд, а потом маме пришлось самой приобретать лекарство. Одной упаковки, стоимость которой порядка 6 тысяч рублей, ребенку не хватает даже на две недели. Об этом сообщает Е1.