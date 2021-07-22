Суд обязал свердловской минздрав купить ребенку жизненно необходимый препарат

Суд обязал свердловской минздрав купить ребенку жизненно необходимый препарат
Суд обязал свердловской минздрав купить ребенку жизненно необходимый препарат
Сегодня, 19:53Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Жительница Екатеринбурга выиграла суд у свердловского Минздрава. Теперь её 9-летнюю дочь бесплатно будут обеспечивать жизненно необходимым лекарством.

Девочка болеет муковисцидозом и ей необходим препарат «Гианеб». Другие препараты ребенок не может использовать из-за побочных реакций на них. С 2018 года фонд обеспечивал семью данный препаратом, но потом Минздрав отказался его предоставлять.

До конца марта 2021 года «Гианеб» для девочки покупал благотворительный фонд, а потом маме пришлось самой приобретать лекарство. Одной упаковки, стоимость которой порядка 6 тысяч рублей, ребенку не хватает даже на две недели. Об этом сообщает Е1.

В суде Минздрав вначале ссылался на неточности врачебного заключения, а потом на то, что покупка должна производиться за счёт федерального бюджета, а не регионального. Суд встал на сторону мамы девочки и обязал минздрав обеспечить ребенка необходимым препаратом. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, что люди, больные муковисцидозом, подали в суд на Минздрав Свердловской области. Пациентов более трёх месяцев не обеспечивают необходимыми медикаментами, что грозит им лёгочным кровотечением и дыхательной недостаточностью.

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