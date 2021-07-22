Тагильчане могут поддержать инициативу об ужесточении эко-ответственности заводов

Экологи РФ создали инициативу, что нужно обязать предприятия промышленных городов, в том числе предприятия Нижнего Тагила, на законодательном уровне установить санитарно-защитные зоны в связи с сильным загрязнением воздуха из-за промышленных выбросов.
По мнению экоактивистов, на сегодняшний день система мониторинга атмосферного воздуха — система наблюдений за его состоянием и уровнем загрязнения — не позволяет достоверно оценивать прогноз состояния воздуха. Из-за данной системы конституционное право населения на получение подлинной информации о состоянии окружающей среды ограничено.
Кроме санитарно-защитных зон, экологи требуют обязать по периметру этих зон поставить приборы измерения и учёта, которые будут постоянно мониторить состояние воздуха и публиковать эти данные в открытом доступе. Таким образом люди смогут наблюдать за уровнем загрязнённости атмосферы в соответствии с российским законодательством в сфере охраны окружающей среды.
Мы шли к этому долго и трудно. Годы работы в своих регионах — от пикетов и митингов до официальных обращений в органы власти и исковых заявлений,рассказал редакции TagilCity.ru эколог Андрей Волегов.
В Нижнем Тагиле санитарно-защитная зона сейчас установлена только у «Уралхимпласта».
У нас есть возможность показать, чего мы стоим и можем ли сплачиваться в нужные моменты с целью решения общих проблем, которые касаются нас как жителей территорий. Надо, чтобы мы собрали 100 000 подписей. По числу проголосовавших поймем, насколько реально мы как жители способны и можем многое,добавил Волегов.
Инициатива будет действительна до 20 июля 2022 года.
Напомним, в декабре 2020 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев во время пресс-конференции заявил, что проекты санитарно-защитных зон предприятий Нижнего Тагила находятся на государственной экспертизе.