Уральским воспитателям грозит отстранение от работы без прививки от COVID-19

Уральским воспитателям грозит отстранение от работы без прививки от COVID-19
Уральским воспитателям грозит отстранение от работы без прививки от COVID-19
Сегодня, 13:14Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Воспитателей, которые отказываются ставить прививку от коронавируса, грозятся отстранить от работы в Екатеринбурге. Об этом работников дошкольного учреждения предупредили письменно.

В письме отмечается, что с 1 сентября 2021 года непривытый от COVID-19 сотрудник, у которого нет медотвода, будет отстранен от работы без сохранения заработной платы.

Также в документе прописано, что прививка от коронавирусной инфекции внесена календарь профилактических прививок и является обязательной для работников дошкольных учреждений.

Данных о рассылке писем у оперштаба нет. При этом действующее российское законодательство предусматривает возможность отстранения от определенных работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, при отсутствии у работника профилактических прививок, ответили в оперштабе Е1.

Напомним, что 20 июля 2021 года заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков провёл совещание с главами торговых центров. На сегодняшний день привито уже более 40-45% работников многих торговых комплексов. Ещё месяц назад вакцинированных было не более 5-10%, рассказал Креков на брифинге.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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