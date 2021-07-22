Законсервированные очистные сооружения УВЗ в Нижнем Тагиле планируется ликвидировать

Заказчиком проведения общественных обсуждений определено АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского. Ответственным за проведение общественных обсуждений будет назначен отдел по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила, сообщается в постановлении.
Гражданам и представителям юридических лиц, которые хотят принять участие в общественных обсуждениях, можно подавать в письменной форме предложения и заявки. Они должны быть поданы не позднее трёх дней до начала обсуждений в отдел по экологии и природопользованию администрации города.
Обсуждения пройдут 25 августа 2021 года с 13:00 до 15:00 часов по адресу: проспект Вагоностроителей, 1, Дворец культуры им. И.В. Окунева, малый зал. Доступ на обсуждения является свободным.
С проектной документацией по объекту государственной экологической экспертизы желающие могут ознакомиться с 25 июля 2021 года по 25 сентября 2021 года в отделе по экологии и природопользованию администрации города по адресу: проспект Мира, 53, кабинет № 115, с 09:00 до 12:00 часов ежедневно в рабочие дни; на официальном сайте администрации Нижнего Тагила; в АО «НПК «Уралвагонзавод» с 08:00 до 16:30 (перерыв с 11:00 до 12:00) по адресу: Восточное шоссе, 28, кабинет заместителя главного энергетика и на официальном сайте АО «НПК «Уралвагонзавод».
Напомним, УВЗ использовал гидротехнические сооружения гидрозолоотвала для складирования золы и шлака, которые образуются при сжигании в котлах каменного угля. В 2012 году в связи с переводом на другую технологию очистки дальнейшую эксплуатацию ГТС признали технически и экономически бессмысленной.
Руководство УВЗ 22 апреля 2011 года приняло решение о разработке проекта и выполнении работ по консервации гидротехнических сооружений гидрозолоотвала ТЭЦ. Недавно работы были завершены.