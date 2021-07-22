Законсервированные очистные сооружения УВЗ в Нижнем Тагиле планируется ликвидировать

С проектной документацией по объекту государственной экологической экспертизы желающие могут ознакомиться с 25 июля 2021 года по 25 сентября 2021 года в отделе по экологии и природопользованию администрации города по адресу: проспект Мира, 53, кабинет № 115, с 09:00 до 12:00 часов ежедневно в рабочие дни; на официальном сайте администрации Нижнего Тагила; в АО «НПК «Уралвагонзавод» с 08:00 до 16:30 (перерыв с 11:00 до 12:00) по адресу: Восточное шоссе, 28, кабинет заместителя главного энергетика и на официальном сайте АО «НПК «Уралвагонзавод».