Россия закупит 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей

Препараты должны поступить в конце октября, полный список медикаментов поручено составить Минздраву. Речь идет о медикаментах, которые не зарегистрированы в России, но при этом необходимы для лечения юных пациентов. В частности, незарегистрированные в России формы препаратов диазепам, фенобарбитал, медозалам.