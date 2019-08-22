Россия закупит 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей
Сегодня, 10:53Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Правительство России планирует закупить за границей 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Препараты должны поступить в конце октября, полный список медикаментов поручено составить Минздраву. Речь идет о медикаментах, которые не зарегистрированы в России, но при этом необходимы для лечения юных пациентов. В частности, незарегистрированные в России формы препаратов диазепам, фенобарбитал, медозалам.
В России налажено производство психотропных препаратов для детей, однако есть некоторые сложности. Так, требуется ввоз из-за границы лекарств в виде свечей и сиропов.
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