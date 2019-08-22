Синоптики обещают тагильчанам теплые выходные

В пятницу, 23 августа, днем ожидается до +22 градусов, возможны дожди с грозами, ветер — до 14 метров в секунду.

В субботу синоптики обещают до +20 градусов в дневные часы и +12 градусов ночью. Без осадков, ветер — до 14 метров в секунду.