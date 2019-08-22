Синоптики обещают тагильчанам теплые выходные
Сегодня, 10:20Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле, по данным Гисметео, сохранится теплая погода с небольшими дождями.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу, 23 августа, днем ожидается до +22 градусов, возможны дожди с грозами, ветер — до 14 метров в секунду.
В субботу синоптики обещают до +20 градусов в дневные часы и +12 градусов ночью. Без осадков, ветер — до 14 метров в секунду.
В воскресенье, 25 августа, будет немного прохладнее, днем синоптики обещают до +17 градусов, возможны небольшие дожди. Ночью столбик термометра опустится до отметки +11 градусов.
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