Медики рассказали о состоянии раненого в голову ребенка из Нижнего Тагила
Сегодня, 17:53Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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В управлении здравоохранения Екатеринбурга сообщили, что состояние семилетнего мальчика из Нижнего Тагила, которому пьяный мужчина выстрелил в голову, остаётся очень тяжёлым. Он по-прежнему находится в реанимации, на искусственной вентиляции легких.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пуля в голове мальчика остаётся неизвлечённой, так как находится очень глубоко. Ребёнок находится по-прежнему без сознания, врачи ждут, когда его можно будет вывести из комы, но пока что это слишком опасно.
Напомним, 4 августа в Нижнем Тагиле пьяная компания устроила стрельбу по пустым пивным банкам. Проходивший мимо ребёнок оказался на линии огня и пуля попала ему в голову. Стрелка, которым оказался 35-летний Александр Б., задержали, против него возбуждено два уголовных дела по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Хулиганство». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. 5 августа ребёнка доставили вертолётом в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.
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