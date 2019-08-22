Медики рассказали о состоянии раненого в голову ребенка из Нижнего Тагила

Пуля в голове мальчика остаётся неизвлечённой, так как находится очень глубоко. Ребёнок находится по-прежнему без сознания, врачи ждут, когда его можно будет вывести из комы, но пока что это слишком опасно.

Напомним, 4 августа в Нижнем Тагиле пьяная компания устроила стрельбу по пустым пивным банкам. Проходивший мимо ребёнок оказался на линии огня и пуля попала ему в голову. Стрелка, которым оказался 35-летний Александр Б., задержали, против него возбуждено два уголовных дела по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Хулиганство». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. 5 августа ребёнка доставили вертолётом в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.