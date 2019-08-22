Тагильские дети смогут отдыхать в Евпатории

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нижний Тагил и крымская Евпатория станут городами-побратимами, сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Подписание соглашения о сотрудничестве состоится 22 августа в Крыму, куда днем ранее вылетел глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Предполагается, что юные тагильчане смогут ездить на отдых в Евпаторию на современный курорт международного уровня. Денежные средства на оздоровление тагильчан будут выделяться из местного бюджета, либо на условиях софинансирования из региональной казны.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей