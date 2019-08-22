Тагильские дети смогут отдыхать в Евпатории

Подписание соглашения о сотрудничестве состоится 22 августа в Крыму, куда днем ранее вылетел глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Предполагается, что юные тагильчане смогут ездить на отдых в Евпаторию на современный курорт международного уровня. Денежные средства на оздоровление тагильчан будут выделяться из местного бюджета, либо на условиях софинансирования из региональной казны.