В Нижнем Тагиле экстренных пациентов будут направлять в хирургию ГБ №4
Сегодня, 20:03Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле ввели особый маршрут для экстренных пациентов, нуждающихся в хирургической помощи, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчан будут направлять в ГБ №4 на Тагилстрое. Это единственная больница, укомплектованная врачами-хирургами.
22 августа врачи хирургического отделения ЦГБ №1 на Вагонке написали заявления об увольнении. Ранее такая же ситуация произошла с хирургами Демидовской больницы. Врачи называют причиной увольнений низкие зарплаты и большую нагрузку.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей