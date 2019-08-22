В Нижнем Тагиле экстренных пациентов будут направлять в хирургию ГБ №4

Тагильчан будут направлять в ГБ №4 на Тагилстрое. Это единственная больница, укомплектованная врачами-хирургами.

22 августа врачи хирургического отделения ЦГБ №1 на Вагонке написали заявления об увольнении. Ранее такая же ситуация произошла с хирургами Демидовской больницы. Врачи называют причиной увольнений низкие зарплаты и большую нагрузку.