Вячеслав Погудин: свердловчане стали меньше жаловаться на медицину

Обращения, безусловно, есть, в том числе в адрес всех депутатов, в наш комитет и ко мне как к председателю комитета и депутату, представляющему Нижний Тагил, Верхний Тагил и Пригородный район. Мы анализируем структуру жалоб по вопросам охраны здоровья и видим определённое снижение и за семь месяцев этого года, и в целом снижение. Но, тем не менее, жалобы есть, заявил Вячеслав Погудин в беседе с TagilCity.ru.

Депутат рассказал, что половина жалоб является обоснованными. При этом в большинстве случаев пациенты из Свердловской области жалуются на качество медицинских услуг.

Мы каждую жалобу разбираем очень детально, не только Минздрав по нашим обращениям, но и сами депутаты ЗакСо занимаются этими вопросами. Большое число — порядка 50% обращений — это обоснованные жалобы. Разбирая причины обоснованных жалоб, на первом месте всё-таки жалобы на качество медицинской помощи,рассказывает почетный гражданин Нижнего Тагила Вячеслав Погудин.

Фото: ntagil.org

На втором месте, по его словам, это организация медицинской помощи.

Первое связано неразрывно со вторым. Когда мы начинаем разбираться более детально, то качество медицинской помощи оказывается связано не только с кадровым дефицитом, имеющимся в больницах и поликлиниках, но и с тем, насколько оптимально, правильно выстроена организация оказания медицинской помощи,говорит депутат.

В структуре жалоб, отмечает Полудин, есть закономерность: больше всего обоснованных претензий предъявляется к поликлиникам.

Хочу отметить, что половина всех обоснованных жалоб приходится на качество медицинской помощи в первичном звене. Первичная медико-санитарная помощь в поликлинике является наибольшим источником обоснованных жалоб. И вот здесь организация медицинской помощи дает для пациента проблемы,уверен Погудин.

В пример он приводит труднодоступность или нарушение доступности получения медицинской помощи в поликлинических условиях.

В Нижнем Тагиле после ремонта открылась детская «бережливая» поликлиника на Вагонке

Целый ряд вопросов качества оказания помощи, когда люди обоснованно недовольны и считают, что качество не соответствуют тому, на что они рассчитывали. В целом это указывает и на наличие проблем с кадрами в амбулаторно-поликлиническом звене в медицинских организациях, и на пробелы в организации.

Вопросы организации работы в медучреждениях в последние годы решаются в том числе с помощью проекта «Бережливая поликлиника». По данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, в 2017 году в нем принимало участие 17 медицинских организаций региона, в 2018 году — еще 26 медицинских организаций.

В Нижнем Тагиле проект внедрен уже в нескольких медицинских учреждениях. В частности, бережливыми стали городская поликлиника № 4 на Новострое, а также две детские — на ГГМ и в Дзержинском районе.

Детская поликлиника на улице Окунева — там не только хорошо отремонтированные красивые помещения, комфортные условия, эстетичность в оформлении. Там самое главное — спланированная, хорошо организованная среда в самом центральном и важном этапе, где человек, впервые приходя в поликлинику с ребенком или сам, попадает в первый контакт с медицинским работником. От того, как организована логистика от порога до кабинета врача — очень важно, причем не только на первом этаже пребывания пациента. Но и потом как быстро, без долгих ожиданий он попадет к врачу, как удачно и с удовлетворением он получит качественную медицинскую помощь. Это зависит от того, как четко работает система регистрации, где выстраивается вся логистика. И все преобразования в поликлиниках сейчас начинаются с этого первого звена, говорит Вячеслав Погудин.