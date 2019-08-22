Вячеслав Погудин: свердловчане стали меньше жаловаться на медицину
Председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин заявил о снижении в регионе количества обоснованных жалоб на медицину.
Обращения, безусловно, есть, в том числе в адрес всех депутатов, в наш комитет и ко мне как к председателю комитета и депутату, представляющему Нижний Тагил, Верхний Тагил и Пригородный район. Мы анализируем структуру жалоб по вопросам охраны здоровья и видим определённое снижение и за семь месяцев этого года, и в целом снижение. Но, тем не менее, жалобы есть, заявил Вячеслав Погудин в беседе с TagilCity.ru.
Депутат рассказал, что половина жалоб является обоснованными. При этом в большинстве случаев пациенты из Свердловской области жалуются на качество медицинских услуг.
Мы каждую жалобу разбираем очень детально, не только Минздрав по нашим обращениям, но и сами депутаты ЗакСо занимаются этими вопросами. Большое число — порядка 50% обращений — это обоснованные жалобы. Разбирая причины обоснованных жалоб, на первом месте всё-таки жалобы на качество медицинской помощи,рассказывает почетный гражданин Нижнего Тагила Вячеслав Погудин.
На втором месте, по его словам, это организация медицинской помощи.
Первое связано неразрывно со вторым. Когда мы начинаем разбираться более детально, то качество медицинской помощи оказывается связано не только с кадровым дефицитом, имеющимся в больницах и поликлиниках, но и с тем, насколько оптимально, правильно выстроена организация оказания медицинской помощи,говорит депутат.
В структуре жалоб, отмечает Полудин, есть закономерность: больше всего обоснованных претензий предъявляется к поликлиникам.
Хочу отметить, что половина всех обоснованных жалоб приходится на качество медицинской помощи в первичном звене. Первичная медико-санитарная помощь в поликлинике является наибольшим источником обоснованных жалоб. И вот здесь организация медицинской помощи дает для пациента проблемы,уверен Погудин.
В пример он приводит труднодоступность или нарушение доступности получения медицинской помощи в поликлинических условиях.
Целый ряд вопросов качества оказания помощи, когда люди обоснованно недовольны и считают, что качество не соответствуют тому, на что они рассчитывали. В целом это указывает и на наличие проблем с кадрами в амбулаторно-поликлиническом звене в медицинских организациях, и на пробелы в организации.
Вопросы организации работы в медучреждениях в последние годы решаются в том числе с помощью проекта «Бережливая поликлиника». По данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, в 2017 году в нем принимало участие 17 медицинских организаций региона, в 2018 году — еще 26 медицинских организаций.
В Нижнем Тагиле проект внедрен уже в нескольких медицинских учреждениях. В частности, бережливыми стали городская поликлиника № 4 на Новострое, а также две детские — на ГГМ и в Дзержинском районе.
Детская поликлиника на улице Окунева — там не только хорошо отремонтированные красивые помещения, комфортные условия, эстетичность в оформлении. Там самое главное — спланированная, хорошо организованная среда в самом центральном и важном этапе, где человек, впервые приходя в поликлинику с ребенком или сам, попадает в первый контакт с медицинским работником. От того, как организована логистика от порога до кабинета врача — очень важно, причем не только на первом этаже пребывания пациента. Но и потом как быстро, без долгих ожиданий он попадет к врачу, как удачно и с удовлетворением он получит качественную медицинскую помощь. Это зависит от того, как четко работает система регистрации, где выстраивается вся логистика. И все преобразования в поликлиниках сейчас начинаются с этого первого звена, говорит Вячеслав Погудин.
В 2020 году, прогнозируют специалисты, в 75% медицинских организаций будут отлажены процедуры реагирования на отклонения от сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом.