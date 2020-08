Вчера, 22 августа, жители Нижнего Тагила в очередной раз пожаловались на выбросы с предприятий.

На фото, присланных читателями, хорошо виден коричневый дым, поднимающийся в небо. Коричневый дым Photo: TagilCity.ru Однако по данным ФБГУ «Уральское УГМС», за период с 19 августа 13.00 по 21 августа 07.00 превышения предельно допустимой концентрации веществ в городском воздухе не зафиксировано. При этом с 12 по 14 августа наблюдалось превышение формальдегида. В Нижнем Тагиле три дня подряд была превышена концентрация формальдегида в воздухе

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter