Коронавирус подтвержден еще у 121 свердловчанина

Коронавирус подтвержден еще у 121 свердловчанина

Сегодня, 13:02Здоровье и экологияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Свердловской области зарегистрирован 121 случай коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб.

Общее число подтвержденных случаев в регионе 24 226. За сутки выписали 60 человек, общее число выписанных — 19 443. Скончались семь свердловчан, в общей сложности число смертей достигло 403.

79 человек находятся в тяжелом состоянии, 42 человека подключены к аппаратам ИВЛ. 215 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

В России за сутки выявили 4 921 случай заражения коронавирусом. Из них у 25,2% не было симптомов заболевания. Общее число заболевших россиян — 951 897. За сутки умерли 121 человек, общее число — 16 310 человек. Из больниц выписаны 6 147 россиян, за все время пандемии выздоровели 767 477 человек.

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