Почти половина россиян заявили о нежелании делать прививку от COVID-19

Около половины опрошенных россиян заявили, что не желают делать прививку от коронавируса. Об этом сообщается в результатах исследования фонда «Общественное мнение».

Утвердительный ответ на вопрос о желании вакцинироваться ответили 44% опрошенных, а 6% затруднились ответить. Наибольшее количество тех, кто против вакцинации приходится на респондентов в возрасте от 31 года до 45 лет — их 64%. А в возрасте от 18 до 35 лет их 51%. Ранее стало известно о том, что первая партия вакцины от коронавируса уже готова. Приоритет на ее получение будет у регионов, где эпидемиологическая обстановка считается неблагополучной. Это Свердловская область, Москва и Санкт-Петербург.

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