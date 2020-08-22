Под Нижним Тагилом в коллективных садах стабилизировалась паводковая ситуация

Под Нижним Тагилом в коллективных садах стабилизировалась паводковая ситуация

Сегодня, 17:17Здоровье и экологияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
В коллективных садах под Нижним Тагилом паводковая ситуация, возникшая вследствие сильных ливней, стабилизировалась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Так, за сутки на временных гидропостах на реке Тагил уровень воды не изменился и составляет 115 сантиметров. В коллективных садах зона подтопления не увеличилась. Однако затопленными по-прежнему остаются 72 участка. Подтопления жилых и садовых домов нет.

Оперативная группа МЧС держит ситуацию под контролем. Прогнозируется постепенный спад воды.

Отмечается, что по-прежнему остается затопленным низководный мост в поселке городского типа Махнево. Автотранспортное сообщение с семью населенными пунктами остается ограниченным.

Между населенными пунктами используется вантовый подвесной пешеходный мост. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Напомним, ранее из-за сильных ливней в шести коллективных садах, а также поселке Евстюниха оказались затопленными 72 участка.

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