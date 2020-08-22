Под Нижним Тагилом в коллективных садах стабилизировалась паводковая ситуация

Так, за сутки на временных гидропостах на реке Тагил уровень воды не изменился и составляет 115 сантиметров. В коллективных садах зона подтопления не увеличилась. Однако затопленными по-прежнему остаются 72 участка. Подтопления жилых и садовых домов нет.