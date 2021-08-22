Эвакуируют людей: лесной пожар подбирается к садам в Екатеринбурге

Сообщение о том, что необходимо покинуть сады было отправлено жителям ещё в среду, сообщил Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев Е1.
В настоящее время на месте работают порядка 100 человек. Это и профессиональные спасатели и добровольцы.
Александр Кудрявцев отметил, что спасательной техники на месте хватает. Власти надеются, что пожарным удастся не допустить распространения огня на дома и постройки.
Напомним, огoнь oтрезал дoрoгу дoмoй для свердлoвчан, oтдыхавших непoдалеку oт Вoлчихинскoгo вoдoхранилища. МЧС начало эвакуировать людей.