Эвакуируют людей: лесной пожар подбирается к садам в Екатеринбурге

Эвакуируют людей: лесной пожар подбирается к садам в Екатеринбурге
Эвакуируют людей: лесной пожар подбирается к садам в Екатеринбурге
Сегодня, 19:26Здоровье и экологияФото: 1МI
Лесной пожар, который бушует в районе озера Глухого, начал подбираться к садовому товариществу «Мирный». Спасатели начали эвакуировать людей из СНТ.

Сообщение о том, что необходимо покинуть сады было отправлено жителям ещё в среду, сообщил Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев Е1.

В настоящее время на месте работают порядка 100 человек. Это и профессиональные спасатели и добровольцы.

Александр Кудрявцев отметил, что спасательной техники на месте хватает. Власти надеются, что пожарным удастся не допустить распространения огня на дома и постройки.

Напомним, огoнь oтрезал дoрoгу дoмoй для свердлoвчан, oтдыхавших непoдалеку oт Вoлчихинскoгo вoдoхранилища. МЧС начало эвакуировать людей.

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Екатеринбург
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