Эвакуируют людей: лесной пожар подбирается к садам в Екатеринбурге

Лесной пожар, который бушует в районе озера Глухого, начал подбираться к садовому товариществу «Мирный». Спасатели начали эвакуировать людей из СНТ.

Сообщение о том, что необходимо покинуть сады было отправлено жителям ещё в среду, сообщил Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев Е1. В настоящее время на месте работают порядка 100 человек. Это и профессиональные спасатели и добровольцы. Александр Кудрявцев отметил, что спасательной техники на месте хватает. Власти надеются, что пожарным удастся не допустить распространения огня на дома и постройки. Напомним, огoнь oтрезал дoрoгу дoмoй для свердлoвчан, oтдыхавших непoдалеку oт Вoлчихинскoгo вoдoхранилища. МЧС начало эвакуировать людей. Из-за пожара под Первоуральском началась эвакуация отдыхающих и садоводов

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