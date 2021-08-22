Показатели по нолям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 22 августа

Показатели по нолям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 22 августа
Показатели по нолям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 22 августа
Сегодня, 15:28Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В воскресенье 22 августа на привокзальной площади в Нижнем Тагиле не зафиксировано превышений ПДК пяти веществ-загрязнителей. Замеры воздуха производились в 14:20.

По итогам 2-минутных замеров диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты, при температуре воздуха +34 градуса и южном ветре со скоростью четыре метра в секунду, превышений ПДК выявлено не было.

Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые эфиры в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний ТагилЭксклюзив
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