Смог: свердловчанам рекомендуют занавесить окна влажной тряпкой и не выходить из дома

Также медики призывают свердловчан пить больше жидкости, промывать нос, горло и глаза. Вместо контактных линз использовать очки, носить маски, респираторы.
В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что в воздухе не выявлены превышения ПДК, несмотря на задымление от лесных пожаров.
Санврачи настаивают: если вы почувствовали одышку, замечаете у себя кашель, бессонницу, симптомы острого заболевания, нужно обратиться к врачу.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел экстренное совещание из-за запаха гари в Екатеринбурге и в других городах региона. Причиной смога являются пожары, которые бушуют на территории УрФО.