Смог: свердловчанам рекомендуют занавесить окна влажной тряпкой и не выходить из дома

Из-за смога санитарные врачи рекомендуют жителям Свердловской области не открывать окна и занавешивать их мокрой тканью. Более того, без острой необходимости не рекомендовано выходить из дома.

Также медики призывают свердловчан пить больше жидкости, промывать нос, горло и глаза. Вместо контактных линз использовать очки, носить маски, респираторы. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что в воздухе не выявлены превышения ПДК, несмотря на задымление от лесных пожаров. Санврачи настаивают: если вы почувствовали одышку, замечаете у себя кашель, бессонницу, симптомы острого заболевания, нужно обратиться к врачу. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел экстренное совещание из-за запаха гари в Екатеринбурге и в других городах региона. Причиной смога являются пожары, которые бушуют на территории УрФО. Куйвашев дал поручения из-за смога от пожаров в Свердловской области

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