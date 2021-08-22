Смог: свердловчанам рекомендуют занавесить окна влажной тряпкой и не выходить из дома

Смог: свердловчанам рекомендуют занавесить окна влажной тряпкой и не выходить из дома
Смог: свердловчанам рекомендуют занавесить окна влажной тряпкой и не выходить из дома
Сегодня, 20:33Здоровье и экологияФото: 1МI
Из-за смога санитарные врачи рекомендуют жителям Свердловской области не открывать окна и занавешивать их мокрой тканью. Более того, без острой необходимости не рекомендовано выходить из дома.

Также медики призывают свердловчан пить больше жидкости, промывать нос, горло и глаза. Вместо контактных линз использовать очки, носить маски, респираторы.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что в воздухе не выявлены превышения ПДК, несмотря на задымление от лесных пожаров.

Санврачи настаивают: если вы почувствовали одышку, замечаете у себя кашель, бессонницу, симптомы острого заболевания, нужно обратиться к врачу.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел экстренное совещание из-за запаха гари в Екатеринбурге и в других городах региона. Причиной смога являются пожары, которые бушуют на территории УрФО.

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