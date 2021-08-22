Замеры, смог и ЕВРАЗ-нарушитель. Экологические итоги за неделю в Нижнем Тагиле

Замеры, смог и ЕВРАЗ-нарушитель. Экологические итоги за неделю в Нижнем Тагиле
Замеры, смог и ЕВРАЗ-нарушитель. Экологические итоги за неделю в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:48Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
За прошедшую неделю TagilCity.ru несколько раз фиксировало содержание веществ-загрязнителей во время коротких замеров воздуха на ж/д вокзале. Однако контрольные 20-минутные замеры показывали нулевые значения. Об этих и других событиях, читайте в еженедельных экологических итогах.

Вот какие результаты были во время коротких замеров воздуха при помощи газоанализатора:

  • 16 августа – диоксид азота – от 0,1 до 0,6 мг/м3;
  • 17 августа – диоксид азота – от 0,1 до 0,4 мг/м3;
  • 18 августа – формальдегид – от 0,01 до 0,03 мг/м3, диоксид азота – до 1 мг/м3;
  • 19 августа – диоксид азота – 0,1 мг/м3;
  • 20 августа – диоксид азота – от 0,1 до 0,4 мг/м3, сероводород — до 0,02 мг/м3, формальдегид — до 0,03 мг/м3;
  • 21 августа – показатели нулевые;
  • 22 августа – показатели нулевые.

При этом во время контрольных 20-минутных замеров все показатели оставались по нулям.

Главный загрязнитель тагильского воздуха — ЕВРАЗ НТМК — стал лидером антирейтинга Росприроднадзора по количеству выявленных нарушений во время проверок в 2020 году. Всего за год на предприятии ведомство зафиксировало 13 нарушений. Среди них — незаконный сброс сточных вод в реки Сухая Ольховка и Вязовка, предоставление недостоверной информации об источниках выбросов в атмосферный воздух, эксплуатация пылегазоочистного оборудования с отклонением от показателей и другие нарушения. По результатам проверки выдано предписание и возбуждено 26 административных дел.

Но не только из-за промышленных предприятий свердловчанам тяжело дышать. На прошедшей неделе регион накрыл смог от бушующих в УрФО пожаров. При этом дым не рассеивался из-за 30-градусной жары и отсутствия ветра. В МЧС посоветовали не выходить из дома, завесить окна мокрой тканью и побольше пить воды.

Помните, мы рассказывали о найденном журналистами TagilCity.ru зловонном поле с отходами от куриц? Так вот, сразу три ведомства — природоохранная прокуратура Нижнего Тагила, Росприроднадзор, Россельхознадзор — начали проверку по этому делу. А мы будем ждать ее результатов.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкология Нижнего ТагилаНижний Тагил
ЕВРАЗ НТМКзамерысмогНижний Тагилитоги недели
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы