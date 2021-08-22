Жара до +36 градусов продержится в Нижнем Тагиле ещё три дня

По данным синоптиков аномально жаркая погода до плюс 36 градусов сохранится до 25 августа включительно. Единая дежурно-диспетчерская служба предупреждает тагильчан о возможных неблагоприятных последствиях - перегреве почвы и воды, тепловых ударах, нарушении в электроснабжении и работе транспорта.
Днем 22 августа и в понедельник 23 августа синоптики обещают сильные грозы и град, местами крупный, а также сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.
Жителям города спасатели рекомендуют запастись дополнительными ёмкостями с водой, одеваться по погоде, охлаждать воздух в помещении при помощи бытовых приборов – вентиляторов и кондиционеров. Сильное перегревание человека может привести к потере сознания, остановке сердца и дыхания.
При возникновении ЧС, аварий и происшествий тагильчан просят обращаться в ЕДДС по телефонам 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.