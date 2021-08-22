Жара до +36 градусов продержится в Нижнем Тагиле ещё три дня

Жара до +36 градусов продержится в Нижнем Тагиле ещё три дня
Жара до +36 градусов продержится в Нижнем Тагиле ещё три дня
Сегодня, 14:42Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Экстренное предупреждение о жаре и грозах распространила ЕДДС Нижнего Тагила.

По данным синоптиков аномально жаркая погода до плюс 36 градусов сохранится до 25 августа включительно. Единая дежурно-диспетчерская служба предупреждает тагильчан о возможных неблагоприятных последствиях - перегреве почвы и воды, тепловых ударах, нарушении в электроснабжении и работе транспорта.

Днем 22 августа и в понедельник 23 августа синоптики обещают сильные грозы и град, местами крупный, а также сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Жителям города спасатели рекомендуют запастись дополнительными ёмкостями с водой, одеваться по погоде, охлаждать воздух в помещении при помощи бытовых приборов – вентиляторов и кондиционеров. Сильное перегревание человека может привести к потере сознания, остановке сердца и дыхания.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий тагильчан просят обращаться в ЕДДС по телефонам 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
ЕДДСжарасиноптикигрозаштормовое предупреждение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы