В Нижнем Тагиле ожидаются ночные заморозки до -2 градусов
Сегодня, 11:07Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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На предстоящей неделе, с 23 по 29 сентября, Нижний Тагил ждут пасмурная погода, дожди и ночные заморозки, сообщает Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В будние дни небо будет оставаться облачным, пройдут осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днём составит от +4 до +6 градусов. Ночью – от -2 до + 1 градуса. Ветер западный, до 15 м/с.
В выходные, 28 и 29 сентября, осадков не ожидается. Днём воздух прогреется до +8 градусов, ночью столбик термометра опуститься до +1 градуса. Ветер северо-западный, до 11 м/с.
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