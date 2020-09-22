Креков рассказал кому первому достанется вакцина от коронавируса

Креков рассказал кому первому достанется вакцина от коронавируса

Сегодня, 18:33Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал на брифинге по итогам заседания оперштаба о том, кто сможет участвовать в клинических испытаниях вакцины от COVID-19.

По его словам, прививка будет бесплатной для добровольцев, однако им придется проконсультироваться с врачом, написать заявление о согласии, а также сдать тесты, один из них — это развернутый анализ крови.

Работа начнется уже на этой неделе. В первую очередь в группы будут отбираться медицинские работники.

Это не значит, что все вакцины 100% пойдут именно на медработников, тем не менее основная масса — да. Особенно те, кто находится в «красной» зоне, те, кто работает в амбулаторном звене и имеет риски заражения, и те, кто работает в скорой помощи,говорит Креков.

Он отметил, что заявки поступают от различных групп людей.

К вакцинации приступят после обучения медсестер по введению вакцины, оборудования специальных кабинетов и отработки системы ее размораживания.

Напомним, по сообщению оперштаба в Свердловскую область доставили первую партию вакцины от COVID-19. Оставшиеся партии будут поступать в регион до Нового года.

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