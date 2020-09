Креков рассказал кому первому достанется вакцина от коронавируса

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал на брифинге по итогам заседания оперштаба о том, кто сможет участвовать в клинических испытаниях вакцины от COVID-19.

По его словам, прививка будет бесплатной для добровольцев, однако им придется проконсультироваться с врачом, написать заявление о согласии, а также сдать тесты, один из них — это развернутый анализ крови. Работа начнется уже на этой неделе. В первую очередь в группы будут отбираться медицинские работники. Это не значит, что все вакцины 100% пойдут именно на медработников, тем не менее основная масса — да. Особенно те, кто находится в «красной» зоне, те, кто работает в амбулаторном звене и имеет риски заражения, и те, кто работает в скорой помощи,говорит Креков. Он отметил, что заявки поступают от различных групп людей. К вакцинации приступят после обучения медсестер по введению вакцины, оборудования специальных кабинетов и отработки системы ее размораживания. Напомним, по сообщению оперштаба в Свердловскую область доставили первую партию вакцины от COVID-19. Оставшиеся партии будут поступать в регион до Нового года. В Свердловскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса

