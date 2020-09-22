Креков рассказал кому первому достанется вакцина от коронавируса

Это не значит, что все вакцины 100% пойдут именно на медработников, тем не менее основная масса — да. Особенно те, кто находится в «красной» зоне, те, кто работает в амбулаторном звене и имеет риски заражения, и те, кто работает в скорой помощи,говорит Креков.