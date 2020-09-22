На очистку донных отложений Черноисточинского пруда выделили 450 миллионов рублей

Однако позднее было решено провести реабилитацию пруда. Был составлен проект и выбрана технология очистки. Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин заявлял, что сроки реабилитации срываются из-за того, что Минфин откладывает принятие решения о финансировании. В связи с этим он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о выделении средств.