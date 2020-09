На очистку донных отложений Черноисточинского пруда выделили 450 миллионов рублей

Свердловская область получила на федеральном уровне одобрение по очистке ложа Черноисточинского водохранилища. Сумма вложений составляет 450 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Финансирование проекта осуществляется в рамках нацпроекта «Экология». Отмечается, что средства будут получены в 2020 году. Общий срок реализации проекта рассчитан на четыре года. Планируется за этот период очистить 84,6 гектара дна водохранилища,. Объем вынимаемых отложений составит более 500 тысяч кубометров. Министерство природных ресурсов и экологии области на данный момент разрабатывает аукционную документацию. Подрядчик для выполнения работ будет определен в октябре 2020 года. Напомним в октябре 2019 года жители Черноисточинска сняли видеоролик, где видна мертвая рыба, плавающая на поверхности пруда. Причиной гибели рыбы стали сине-зеленые водоросли. Аналогичная ситуация происходила в 2016 году, однако проведенная проверка не выявила загрязнений. Однако позднее было решено провести реабилитацию пруда. Был составлен проект и выбрана технология очистки. Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин заявлял, что сроки реабилитации срываются из-за того, что Минфин откладывает принятие решения о финансировании. В связи с этим он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о выделении средств. Балыбердин попросил Мишустина выделить деньги на реабилитацию Черноисточинского пруда

