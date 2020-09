В Нижнем Тагиле с 11 сентября 13.00 по 21 сентября 07.00 не зафиксировано превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Соответствующие данные опубликовало ФБГУ «Уральское УГМС».

Однако 15 сентября тагильчане жаловались на оранжевый дым из труб НТМК и неприятных запах после дождя. 15 сентября - дым из труб Photo: TagilCity.ru 19 сентября жители города также наблюдали дым, но уже серого цвета. 19 сентября - дым из труб Photo: Андрей Волегов Последнее превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида и диоксида азота было зафиксировано с 9 по 11 сентября. В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ

