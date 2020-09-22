«Уралхимпласт» отсудил у УВЗ 5,8 млн рублей за загрязняющие вещества в сточных водах

Напомним, ПАО «Уралхимпласт» обратилось в Арбитражный суд с иском к АО «НПК «Уралвагонзавод» из-за превышения вредных веществ в сточных водах. Согласно договору, «Уралхимпласт» оказывал услуги по водоотведению. В период с октября по декабрь 2019 года были взяты пробы сточных вод. В результате лабораторного анализа Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области было выявлено превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ.