«Уралхимпласт» отсудил у УВЗ 5,8 млн рублей за загрязняющие вещества в сточных водах

Арбитражный суд Свердловской области 18 сентября вынес решение в пользу ПАО «Уралхимпласт» по иску к АО «НПК-Уралвагонзавод» о выплате 5,8 миллиона рублей за превышение концентрации вредных веществ в сточных водах.

Согласно документу, УВЗ должен выплатить 5,8 миллиона рублей основного долга, 51 тысячу рублей в качестве возмещения расходов по уплате государственной пошлины. Изначально сумма составляла 9,6 миллиона рублей. Однако «Уралхимпласт» заявил ходатайство об уменьшении размера основного долга. В пресс-службе «Уралхимпласта» TagilCity.ru сообщили, что оказывающая услуги организация имеет право взимать плату за отведение сточных вод с содержанием вредных веществ, которые оказывают негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения. ПАО «УХП» произвело расчет размера платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения. Поскольку позиции сторон по вопросу оплаты оказались различны, Уралхимпласт был вынужден обратиться в суд для цивилизованного разрешения ситуации. Это — ординарная для компании практика, применяемая в отношениях и с прочими абонентам,сообщили в пресс-службе «Уралхимпласта». На УВЗ с решением суда не согласны. Решение в законную силу не вступило, будет обжаловано в установленном порядке, сообщили на предприятии. Напомним, ПАО «Уралхимпласт» обратилось в Арбитражный суд с иском к АО «НПК «Уралвагонзавод» из-за превышения вредных веществ в сточных водах. Согласно договору, «Уралхимпласт» оказывал услуги по водоотведению. В период с октября по декабрь 2019 года были взяты пробы сточных вод. В результате лабораторного анализа Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области было выявлено превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ. «Уралхимпласт» требует от УВЗ 9,6 миллиона за загрязняющие вещества в сточных водах

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter