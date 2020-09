В Нижнем Тагиле волонтеры на эко-субботнике за час собрали 140 мешков мусора

В Нижнем Тагиле у камня Шихан волонтеры за один час собрали более 140 мешков мусора, сообщает пресс-служба администрации города.

В мероприятии приняли участие 175 человек. Станция юных натуралистов провела Всероссийский экологический субботник «Сделаем!» в рамках Всемирного дня чистоты. На уборку вышли школьники, родители и педагоги. Участники разделились на группы. У каждой из них была своя «зона» и мешки для мусора. Раздельно собирался пластик, стекло, резина и металл. Разделение было сделано для того, чтобы отправить собранное на переработку. Напомним, в минувшие выходные общественники провели пятый по счету субботник. На этот раз уборка производилась на берегу Валегинского пруда. На Валегинском пруду под Нижним Тагилом волонтеры собрали 40 мешков мусора

