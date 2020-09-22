В Нижнем Тагиле волонтеры на эко-субботнике за час собрали 140 мешков мусора

В мероприятии приняли участие 175 человек.
Станция юных натуралистов провела Всероссийский экологический субботник «Сделаем!» в рамках Всемирного дня чистоты. На уборку вышли школьники, родители и педагоги.
Участники разделились на группы. У каждой из них была своя «зона» и мешки для мусора. Раздельно собирался пластик, стекло, резина и металл.
Разделение было сделано для того, чтобы отправить собранное на переработку.
Напомним, в минувшие выходные общественники провели пятый по счету субботник. На этот раз уборка производилась на берегу Валегинского пруда.