В Нижнем Тагиле волонтеры на эко-субботнике за час собрали 140 мешков мусора

В Нижнем Тагиле волонтеры на эко-субботнике за час собрали 140 мешков мусора

Сегодня, 18:22Здоровье и экологияPhoto: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле у камня Шихан волонтеры за один час собрали более 140 мешков мусора, сообщает пресс-служба администрации города.

В мероприятии приняли участие 175 человек.

Станция юных натуралистов провела Всероссийский экологический субботник «Сделаем!» в рамках Всемирного дня чистоты. На уборку вышли школьники, родители и педагоги.

Участники разделились на группы. У каждой из них была своя «зона» и мешки для мусора. Раздельно собирался пластик, стекло, резина и металл.

Разделение было сделано для того, чтобы отправить собранное на переработку.

Напомним, в минувшие выходные общественники провели пятый по счету субботник. На этот раз уборка производилась на берегу Валегинского пруда.

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