В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило 28 тысяч человек

В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило 28 тысяч человек

Сегодня, 13:10Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За прошедшие сутки в Свердловской области новая коронавирусная инфекция выявлена у 121 человека, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего в Свердловской области зафиксировано 28 043 заболевших.

По выздоровлению выписаны 57 человек, общее число выписанных пациентов - 21 261.

Зарегистрировано семь летальных случаев, всего с начала пандемии умерли 575 человек.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 6 215 случаев заболевания в 83 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 115 810 случаев. Из больниц по выздоровлению выписано 5 976 россиян, общее число выписанных достигло 917 949 пациентов. За последние сутки от коронавируса умерли 160 человек, за все время пандемии зарегистрировано 19 649 летальных случаев.

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