В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило 28 тысяч человек

За прошедшие сутки в России зафиксировано 6 215 случаев заболевания в 83 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 115 810 случаев. Из больниц по выздоровлению выписано 5 976 россиян, общее число выписанных достигло 917 949 пациентов. За последние сутки от коронавируса умерли 160 человек, за все время пандемии зарегистрировано 19 649 летальных случаев.