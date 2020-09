В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило 28 тысяч человек

За прошедшие сутки в Свердловской области новая коронавирусная инфекция выявлена у 121 человека, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего в Свердловской области зафиксировано 28 043 заболевших. По выздоровлению выписаны 57 человек, общее число выписанных пациентов - 21 261. Зарегистрировано семь летальных случаев, всего с начала пандемии умерли 575 человек. За прошедшие сутки в России зафиксировано 6 215 случаев заболевания в 83 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 115 810 случаев. Из больниц по выздоровлению выписано 5 976 россиян, общее число выписанных достигло 917 949 пациентов. За последние сутки от коронавируса умерли 160 человек, за все время пандемии зарегистрировано 19 649 летальных случаев.

