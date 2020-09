По данным синоптиков 23 сентября по всей Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

По возможности, рекомендуется оставаться дома с плотно закрытыми окнами и дверьми. Также спасатели предостерегают горожан соблюдать меры пожарной безопасности, не контактировать с открытым огнем и отключать электроприборы. При возможном возникновении чрезвычайной ситуации необходимо сообщить по единому номеру экстренных служб «112» или по номеру МЧС «101».

