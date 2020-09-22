Вернувшихся из-за границы туристов не пустят на работу без анализов на COVID-19

Вернувшихся из-за границы туристов не пустят на работу без анализов на COVID-19

Сегодня, 18:57Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Жителей Свердловской области, вернувшихся из-за границы, не будут допускать к работе без анализа на коронавирус. Об этом сообщил замгубернатор Свердловской области Павел Креков во время брифинга.

На данный момент, люди, возвратившиеся из-за границы, обязаны за свой счет сдать тест на коронавирус, предварительно зарегистрировавшись на сайте госуслуг.

Сейчас выйдет еще дополнение к документу главного санитарного врача, которое сделает невозможным попадание на работу тех людей, которые еще не получили результаты анализов,сказал Креков.

Замгубернатор заметил, что 500 из 12 тысяч вернувшихся в Свердловскую область жителей не сдали тесты на COVID-19. Также он назвал справедливым их оплату за свой счет.

Напомним, тагильчан начали штрафовать после возвращения из-за границы из-за тестов, которые они не сдали. Наказание по статье части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) составляет штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

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