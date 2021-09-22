Экологическая катастрофа: земли в омском селе оказались залиты нефтью

Оказалось, что жители села Пикетное были не в курсе происходящей ситуации, а узнали о разливе нефти только из СМИ и мессенджеров. По их словам, нефтепровод находится недалеко от населенного пункта, а летом местные жители ходили в лес за грибами и ягодами.