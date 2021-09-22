Количество коек для «ковидных» пациентов увеличено в больницах Свердловской области

Количество коек для «ковидных» пациентов увеличено в больницах Свердловской области
Количество коек для «ковидных» пациентов увеличено в больницах Свердловской области
Сегодня, 21:15Здоровье и экологияФото: 1MI
В связи с ростом числа больных коронавирусной инфекцией в больницах Свердловской области вновь увеличивают количество коек. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперативного штаба.

По его словам, в общей сложности на территории области было возращено около 200 коек. Из них 100 находятся в Екатеринбурге. Это сделано для того, чтобы мест хватило людям, нуждающимся в серьезном стационарном лечении.

Креков подчеркнул, что рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован на прошлой неделе. Он связан с началом сезона распространения вирусных инфекций.

Напомним, на 20 сентября на лечении от коронавируса в Екатеринбурге находятся 4,2 тысячи человек. специалисты связывают начавшееся вновь увеличение заболеваний COVID-19 с началом нового учебного года. Снижение общей защиты уже привившихся от коронавируса уральцев также играет роль в росте заболеваемости.

Сюжеты:
Коронавирус
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