Врачи «скорой помощи» из Серова просят Минздрав РФ уволить главврача

Врачи «скорой помощи» из Серова просят Минздрав РФ уволить главврача
Врачи «скорой помощи» из Серова просят Минздрав РФ уволить главврача
Сегодня, 12:44Здоровье и экологияФото: 1МI
Сотрудники «Скорой помощи» Серова опубликовали петицию с требованием снять с поста главврача медицинского учреждения.

Петиция появилась в на сайте гражданских инициатив 21 сентября 2021 года и адресована Министерству здравоохранения России. В ней сказано, что после недавних жалоб сотрудников на нарушения их прав и проведенных после этого проверок, главврач получила лишь «замечание».

Менять свое отношение к сотрудникам и к работе Бец О.А. не собирается. Изменений в лучшую сторону никаких нет. Свою вину не признает. Извинений в адрес сотрудников не поступало. Таким людям не место в здравоохранении, сказали сотрудники «Скорой помощи» в своей петиции.

Напомним, конфликт между трудовым коллективом и руководством Станции «Скорой помощи» Серова длится с лета 2021 года.

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