Врачи «скорой помощи» из Серова просят Минздрав РФ уволить главврача

Менять свое отношение к сотрудникам и к работе Бец О.А. не собирается. Изменений в лучшую сторону никаких нет. Свою вину не признает. Извинений в адрес сотрудников не поступало. Таким людям не место в здравоохранении, сказали сотрудники «Скорой помощи» в своей петиции.