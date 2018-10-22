Директор почты в Нижнем Тагиле получил предостережение от прокуратуры из-за мусора

Нижнетагильская природоохранная прокуратура совместно с Роспотребнадзором провела две проверки у почтового отделения на ул. Первомайская, 52. В ходе проверочных мероприятий 10 октября было выявлено, что у почтового отделения скопился мусор.

Контейнерная площадка у почтамта была переполнена, территория вокруг контейнерной площадки была захламлена отходами производства и потребления,сообщила природоохранная прокуратура.

Также подтвердилась информация о том, что у отделения не заключен договор на вывоз мусора.

17 октября мусор был вывезен, однако проведенная проверка дает основания полагать, что нарушения могут повториться, так как имело место отсутствие необходимого договора на вывоз мусора,сообщили в надзорном ведомстве.

Причиной проверки стала публикации материала TagilCity.ru о том, что у почтового отделения образовалась свалка, мусор не вывозится длительное время, а под завалами отходов начали размножаться крысы.