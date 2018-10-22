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Директор почты в Нижнем Тагиле получил предостережение от прокуратуры из-за мусора
Сюжеты:
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Директор почты в Нижнем Тагиле получил предостережение от прокуратуры из-за мусора

Сегодня, 11:37Здоровье и экологияЮлия Суворова
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