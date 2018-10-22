Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Два лесничества в Свердловской области изменят свои границы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
0 cc602 252243d0 xl

Два лесничества в Свердловской области изменят свои границы

Сегодня, 13:37Здоровье и экологияФото: LiveJournal
Читайте
также
Какие чиновники Нижнего Тагила лишатся своих постов после назначения Пинаева?
Малых, Булыгин и Беркутов чаще других пропускают заседания гордумы Нижнего Тагила
Тагильский трейл, Наталья Гончарова и манси. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?