Два лесничества в Свердловской области изменят свои границы
Сегодня, 13:37Здоровье и экологияФото: LiveJournal
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Границы лесопарковых и зеленых зон на территории Верх-Исетского и Билимбаевского лесничеств Свердловской области будут изменены в связи со строительством газопровода, линии электропередач и водовода.
17 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об исключении из границ лесопарковых зон и включении в границы зеленых зон в 34 квартале Решетского участка в границах ГО Первоуральск. Общая площадь земельного участка равна 1,64 га. Здесь планируется строительство газопровода, водовода и линии электропередач.
Участок в части 1 квартала Мариинского участка Билимбаевского лесничества на границе ГО Ревда размером в 1,64 га будет включен в границы лесопарковых зон.
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Согласно постановлению №715-ПП, контроль за его исполнением возложен на вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова.
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