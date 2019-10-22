Тагильские депутаты потребовали от Минздрава решить проблемы здравоохранения
Сегодня, 15:27Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле состоялось заседание комиссии по социальной политике городской думы, на котором присутствовали представители областного Минздрава и руководители городских больниц, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Депутаты попросили представителей министерства заняться решением вопросов здравоохранения в городе. В частности, народные избранники отметили сложности с возможностью попасть на прием к некоторым специалистам, а также попросили предоставить информацию по вопросу строительства детской многопрофильной больницы. Региональные чиновники с ответом затруднились.
При этом была отмечена и положительная динамика. Сообщается, что все детские поликлиники города отремонтируют до 2021 года, взрослые — до 2024 года. Средняя зарплата врачей в Нижнем Тагиле составляет 74 тысячи рублей, средний медперсонал получает в районе 37 тысяч рублей. В Демидовскую больницу, откуда ранее массово уволились хирурги, приняты семь новых специалистов.
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