Тагильские депутаты потребовали от Минздрава решить проблемы здравоохранения

Депутаты попросили представителей министерства заняться решением вопросов здравоохранения в городе. В частности, народные избранники отметили сложности с возможностью попасть на прием к некоторым специалистам, а также попросили предоставить информацию по вопросу строительства детской многопрофильной больницы. Региональные чиновники с ответом затруднились.

При этом была отмечена и положительная динамика. Сообщается, что все детские поликлиники города отремонтируют до 2021 года, взрослые — до 2024 года. Средняя зарплата врачей в Нижнем Тагиле составляет 74 тысячи рублей, средний медперсонал получает в районе 37 тысяч рублей. В Демидовскую больницу, откуда ранее массово уволились хирурги, приняты семь новых специалистов.