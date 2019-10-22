В Свердловской области растет число заболевших пневмонией

За неделю было зарегистрировано более тысячи новых случаев заболевания. При этом отмечается, что количество заболевших ОРВИ продолжает снижаться. За минувшую неделю зафиксировано 22,9 тысячи случаев заболевания, что на 5% ниже показателя предыдущей недели.