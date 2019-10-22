В Свердловской области растет число заболевших пневмонией
Сегодня, 10:26Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В период с 14 по 20 октября в Свердловской области на 8% увеличилось число заболевших пневмонией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
За неделю было зарегистрировано более тысячи новых случаев заболевания. При этом отмечается, что количество заболевших ОРВИ продолжает снижаться. За минувшую неделю зафиксировано 22,9 тысячи случаев заболевания, что на 5% ниже показателя предыдущей недели.
От гриппа этой осенью привились 1,06 миллиона свердловчан. В Нижнем Тагиле от гриппа привились 26% горожан.
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